Milan-Sassuolo, Pioli: “Ci dispiace tanto per il risultato. Sulla Champions…” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV 'al termine di Milan-Sassuolo, match della 32^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'TV 'al termine di, match della 32^ giornata di Serie A

Advertising

goal : Spezia ?? Inter Milan ?? Sassuolo Juventus ?? Parma The Serie A title race continues today ?????? - AntoVitiello : Crollo del #Milan in casa dopo un buon primo tempo, finale disastroso che consente la rimonta al #Sassuolo. Uno sto… - Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - jackpotKE : Serie A, Milan vs Sassuolo, RESULT: 1 - 2 - MySASoccerTips : Serie A, Milan vs Sassuolo, RESULT: 1 - 2 -