Milan Sassuolo LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Milan e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Milan e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Milan Sassuolo 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 18:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Milan Sassuolo 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Allo stadio San Siro, ilvalido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra, risultato,Allo stadio “San Siro”,si affrontano nelvalido per la 32ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - DalotDiogo : Torniamo a vincere nel nostro stadio, e lo facciamo da vera squadra. Testa già al Sassuolo. Forza Milan! ???… - noah_mumo : RT @Dekisa_Sports: #SerieA AC Milan Vs Sassuolo 7:30pm Bologna Vs Torino 9:45pm Crotone Vs Sampdoria 9:45pm Genoa Vs Benevento 9:45pm Juven… - Cristoincroce1 : @_Simo95_ @milan Se non perdiamo così il Sassuolo ce ne fa 4 - sportli26181512 : Serie A, verso Milan-Sassuolo: il bilancio di Pioli contro De Zerbi e i neroverdi: Stefano Pioli, Milan, ha sempre… -