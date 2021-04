Milan-Sassuolo (21 aprile ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel mezzogiorno in cui mancava Ibrahimovic il Milan per ritrovare la vittoria casalinga ha chiesto aiuto a un altro attaccante e l’ha trovato in Scamacca, autore dell’autogol che ha deciso la sfida con il Genoa e permesso ai rossoneri di conservare il secondo posto. Il Sassuolo battendo la Fiorentina e approfittando del passo falso del InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nel mezzogiorno in cui mancava Ibrahimovic ilper ritrovare la vittoria casalinga ha chiesto aiuto a un altro attaccante e l’ha trovato in Scamacca, autore dell’autogol che ha deciso la sfida con il Genoa e permesso ai rossoneri di conservare il secondo posto. Ilbattendo la Fiorentina e approfittando del passo falso del InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Gazzetta_it : #Superlega #DeZerbi “Non voglio andare a giocare con il #Milan “ - tuttosport : Clamoroso #DeZerbi: 'Col #Milan non voglio giocare' - SassuoloUS : Sono 24 i convocati neroverdi per #MilanSassuolo ?? ?? - sportli26181512 : Ibra, ennesimo forfait? Col Sassuolo più no che sì, ma nel gran finale lui c'è sempre: Ibra, ennesimo forfait? Col… - Ace_bettor : #FreePick ?? ?????? (No parlay) #CrearApuesta Spezia ?? Inter = 2 Juve ?? Parma = 2.05 Milán ?? Sassuolo = 2.05… -