Milan, l’ex Savicevic condanna la Superlega: “Volevano tenere tutti i soldi per loro, avevano un piano preciso” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dejan Savicevic attacca i top club d'Europa.Roma, Capello rilancia Zaniolo: “È un giocatore importante, lo vedo alla Savicevic. Ho un consiglio da dargli”L'ex fantasista montenegrino del Milan, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, ha sparato a zero in merito alla costituzione e poi allo scioglimento della Super Lega. Le dichiarazioni del "Genio" che si è soffermato sull'argomento che ha tenuto banco negli ultimi due giorni.Napoli-Lazio, Farris: “Al Maradona importante test di maturità. Tunover? Conta una cosa, con il Milan…”"Ho avuto modo di leggere un articolo su Florentino Perez che affermava quanto segue: 'Più soldi per noi e più soldi per gli altri'. Io penso che questo pensiero sia assolutamente sbagliato, vedendo quanto sono in debito le società oggi cosa ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dejanattacca i top club d'Europa.Roma, Capello rilancia Zaniolo: “È un giocatore importante, lo vedo alla. Ho un consiglio da dargli”L'ex fantasista montenegrino del, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, ha sparato a zero in merito alla costituzione e poi allo scioglimento della Super Lega. Le dichiarazioni del "Genio" che si è soffermato sull'argomento che ha tenuto banco negli ultimi due giorni.Napoli-Lazio, Farris: “Al Maradona importante test di maturità. Tunover? Conta una cosa, con il…”"Ho avuto modo di leggere un articolo su Florentino Perez che affermava quanto segue: 'Piùper noi e piùper gli altri'. Io penso che questo pensiero sia assolutamente sbagliato, vedendo quanto sono in debito le società oggi cosa ...

