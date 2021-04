Miguel Bosè, da negazionista a complottista il passo è breve: “Il Covid? Creato dai miliardari” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il grande clamore delle dichiarazioni negazioniste, La Sexta pubblica anche la seconda parte dell’intervista a Miguel Bosé. Se nella prima parte si affrontavano i temi più scomodi, a partire dall’abuso di droghe fino alle sue posizioni negazioniste, in questa seconda parte il cantante spagnolo rivela il suo lato più complottista accusando il Forum di Davos di aver causato la pandemia: “Basta cercare le informazioni sul web e troverete tutto”. Quando però il conduttore Jordi Evole lo invita a un confronto con uno scienziato, lui si rifiuta: “Non ho le conoscenze adeguate per parlare con lui”. Le parole di Miguel Bosé Miguel Bosé ha approcciato con una violenza e un’arroganza già vista nel precedente incontro: “Solo io possiedo la verità”, ha dichiarato al conduttore, “altro che bufale”. Sono ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il grande clamore delle dichiarazioni negazioniste, La Sexta pubblica anche la seconda parte dell’intervista aBosé. Se nella prima parte si affrontavano i temi più scomodi, a partire dall’abuso di droghe fino alle sue posizioni negazioniste, in questa seconda parte il cantante spagnolo rivela il suo lato piùaccusando il Forum di Davos di aver causato la pandemia: “Basta cercare le informazioni sul web e troverete tutto”. Quando però il conduttore Jordi Evole lo invita a un confronto con uno scienziato, lui si rifiuta: “Non ho le conoscenze adeguate per parlare con lui”. Le parole diBoséBosé ha approcciato con una violenza e un’arroganza già vista nel precedente incontro: “Solo io possiedo la verità”, ha dichiarato al conduttore, “altro che bufale”. Sono ...

