Migranti, un nuovo piano per l'Ue: cosa può cambiare (Di mercoledì 21 aprile 2021) La riforma della Von der Leyen destinata a fallire. E arrivano nuove proposte per superare il Trattato di Dublino. Perché per l'Italia è un vantaggio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) La riforma della Von der Leyen destinata a fallire. E arrivano nuove proposte per superare il Trattato di Dublino. Perché per l'Italia è un vantaggio

Advertising

Rvaticanaitalia : Nuovo naufragio nel Canale di Sicilia. Almeno 21 migranti muoiono al largo della Tunisia - BELLISS16414189 : RT @vesproericino: @rep_palermo Ma come, il 'magnifico del nuovo rinascimento' lo doveva portare davanti al parlamento europeo per denuncia… - marco_bal99 : RT @JigginoRuss: Ieri 19 aprile il ministero per le infrastrutture e i trasporti ha emanato un nuovo bando per affittare 5 navi prigione, d… - maxbass82 : RT @JigginoRuss: Ieri 19 aprile il ministero per le infrastrutture e i trasporti ha emanato un nuovo bando per affittare 5 navi prigione, d… - vesproericino : @rep_palermo Ma come, il 'magnifico del nuovo rinascimento' lo doveva portare davanti al parlamento europeo per den… -