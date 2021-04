Michelle Hunziker ecco perchè Aurora ha i tratti asiatici

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo la bufera a Striscia la notizia per lo sketch in cui imita i cinesi assieme a Gerry Scotti,torna sui social per cercare di mettere definitivamente a tacere le accuse di razzismo, spiegando che idel volto della figliaRamazzotti sono orientali proprio perché i suoi avi vengono dall’Asia. La

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - Fontana3Lorenzo : Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente… - LegaSalvini : Le parole di Michelle Hunziker. Solidarietà a lei e a Gerry Scotti per le minacce di morte subite. - Marek28165 : @PioDag La Bongiorno con Michelle Hunziker è fondatrice dell'Associazione 'Doppia Difesa' e tutela le vittime di vi… - infoitcultura : Michelle Hunziker: «Ecco perchè mia figlia Aurora ha i tratti asiatici. E' una storia curiosa» -

, a Striscia finisce male: il servizio - kamikaze di Moreno Morello - VideoSua la prima regia di "Zelig in Tour" cone Claudio Bisio. Collabora con Ale e Franz in teatro, televisione e cinema (La terza stella). Per Polivideo ha diretto dodici telefilm ...Dopo le polemiche contro la battuta sui cinesi fatta a Striscia la Notizia, anche a Una pezza di Lundini si tira in ballo il tg satirico ...La bellissima Michelle Hunziker è pronta per la puntata di Striscia La Notizia ma prima si mostra ai suoi follower letteralmente in tilt.