“Mi spiace dirlo…”. Covid, Ilaria Capua gela tutti a DiMartedì: cosa sta succedendo (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è stato un attimo di gelo durante l’ultima puntata di DiMartedì su La7. Tra i tanti ospiti anche la famosa e sempre molto ascoltata Ilaria Capua, la ricercatrice in virologia e professoressa universitaria ora negli Usa. Proprio la Capua, guardando i bollettini e i dati sulla campagna vaccinale ha dichiarato: “Sono mortificata di doverlo dire, ma le cose non vanno come dovrebbero andare”. Ospite di Giovanni Floris in collegamento con DiMartedì su La7, la virologa italiana di stanza a Miami ascolta l’aggiornamento su contagi da coronavirus, ricoveri in ospedale e in terapia intensiva e morti giornalieri con gli occhi bassi, la bocca contrita in una smorfia poco rassicurante. Quindi prende la parola, fa quasi mea culpa e dice qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, purtroppo. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è stato un attimo di gelo durante l’ultima puntata disu La7. Tra i tanti ospiti anche la famosa e sempre molto ascoltata, la ricercatrice in virologia e professoressa universitaria ora negli Usa. Proprio la, guardando i bollettini e i dati sulla campagna vaccinale ha dichiarato: “Sono mortificata di doverlo dire, ma le cose non vanno come dovrebbero andare”. Ospite di Giovanni Floris in collegamento consu La7, la virologa italiana di stanza a Miami ascolta l’aggiornamento su contagi da coronavirus, ricoveri in ospedale e in terapia intensiva e morti giornalieri con gli occhi bassi, la bocca contrita in una smorfia poco rassicurante. Quindi prende la parola, fa quasi mea culpa e dice qualche nessuno si sarebbe mai aspettato, purtroppo. ...

Advertising

RealHumanBean_7 : Due soli posti ad invito e in base al ranking UEFA, spiace dirlo ma Inter e Milan non entrano manco cosi. L’ELIDE - ArielTe1 : @Sere_Serendi Buongiorno Sere,che bello vedere Principe di nuovo al suo posto in prima fila...'in cucina'???? mi spia… - Mario87669453 : @borghi_claudio @GiulioMarini2 @BarbaraRaval @ZombieBuster5 @FmMosca Borghi, spiace dirlo, ma se voi leghisti foste… - Alfrez__ : Gasano, spiace dirlo. Dispiace ancora di più che i soliti geni della nostra comunicazione non abbiano fatto un caz… - psebastianelli : @ap_terracina @andagn concordo con te... ma in questa storia e mi spiace dirlo è stato un dilettante allo sbaraglio... -