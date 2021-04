Mezzo Papeete. Salvini costringe i suoi ministri ad astenersi sul decreto riaperture (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si era messo in testa che poteva intestarsi tutto. Ha perso. Le riaperture, i sostegni, il Recovery, il coprifuoco da spostare dalle 22 alle 23. Mario Draghi non l’ha accettato: “Rimane il coprifuoco e rimane alle 22”. Ieri pomeriggio, Matteo Salvini ha prima preso in ostaggio, per un’ora e per la seconda volta, un Cdm. poi ha costretto i suoi ministri ad astenersi sul decreto riaperture. A questo punto la Lega è dentro o fuori dal governo? Cosa pensava di ottenere? Voleva un’altra bandiera da agitare. Non è infatti la lotta per il “buonsenso” che lo anima. E’ altro. E’ vero che anche Italia viva e Forza Italia si sono presentate con una richiesta analoga, ma la differenza è che loro lo hanno chiesto in maniera composta. Salvini in maniera ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Si era messo in testa che poteva intestarsi tutto. Ha perso. Le, i sostegni, il Recovery, il coprifuoco da spostare dalle 22 alle 23. Mario Draghi non l’ha accettato: “Rimane il coprifuoco e rimane alle 22”. Ieri pomeriggio, Matteoha prima preso in ostaggio, per un’ora e per la seconda volta, un Cdm. poi ha costretto iadsul. A questo punto la Lega è dentro o fuori dal governo? Cosa pensava di ottenere? Voleva un’altra bandiera da agitare. Non è infatti la lotta per il “buonsenso” che lo anima. E’ altro. E’ vero che anche Italia viva e Forza Italia si sono presentate con una richiesta analoga, ma la differenza è che loro lo hanno chiesto in maniera composta.in maniera ...

Ultime Notizie dalla rete : Mezzo Papeete Copasir, una grana per Salvini e il centrodestra Mercoledì, dopo un mese e mezzo di stop, forse si torna al lavoro. C'è in agenda l'audizione di ... Le voci sul Papeete 2, smentite, nascono anche da qui. Il Copasir, insomma, rischia di diventare per ...

Mortalità, covid, economia, politica * di Enzo De Biasi ... stile Papeete Beach star di prima grandezza in quel di Milano Marittima annata 2019. Le debolezze ...politica strutturale (agenziacoesione.gov.it) Mario Draghi è alla guida del Paese da un mese e mezzo ...

Riaperture, sei domande a Draghi “Questo rischio calcolato si fonda su una premessa: i comportamenti siano osservati scrupolosamente, con mascherine e distanziamenti”. Mario Draghi Nell’attesa, speriamo breve, che sia reso pubblico i ...

