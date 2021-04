Meteo Italia al 4 maggio, VIOLENTI sbalzi termici (Di mercoledì 21 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Lo si potrebbe definire uno scenario Meteo climatico assolutamente normale, non dimentichiamoci che siamo pur sempre nel bel mezzo della Primavera e che in questo periodo dell’anno i passaggi di testimone possono essere tanto repentini quanto VIOLENTI. I modelli matematici di previsione è da alcuni giorni che sottopongono alla nostra attenzione un cambio di circolazione. Il Vortice Polare sta mollando definitivamente la presa ma quel che possiamo dirvi, senza nascondersi dietro a un dito, è che si fa ancora fatica a capire se sarà un commiato turbolento o se si tratterà di un lento arrivederci. Diciamo che le fiammate di caldo osservabili a cavallo tra fine aprile e inizio maggio potrebbero realmente prendere piede, ma è altrettanto vero che potrebbe trattarsi di fiammate ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 21 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Lo si potrebbe definire uno scenarioclimatico assolutamente normale, non dimentichiamoci che siamo pur sempre nel bel mezzo della Primavera e che in questo periodo dell’anno i passaggi di testimone possono essere tanto repentini quanto. I modelli matematici di previsione è da alcuni giorni che sottopongono alla nostra attenzione un cambio di circolazione. Il Vortice Polare sta mollando definitivamente la presa ma quel che possiamo dirvi, senza nascondersi dietro a un dito, è che si fa ancora fatica a capire se sarà un commiato turbolento o se si tratterà di un lento arrivederci. Diciamo che le fiammate di caldo osservabili a cavallo tra fine aprile e iniziopotrebbero realmente prendere piede, ma è altrettanto vero che potrebbe trattarsi di fiammate ...

