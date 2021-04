Messi ha deciso il suo futuro: l’indiscrezione dall’Argentina (Di mercoledì 21 aprile 2021) Leo Messi resterà al Barcellona e a breve firmerà il nuovo contratto con i blaugrana. l’indiscrezione dall’Argentina La telenovela legata al futuro di Leo Messi sembra essere giunta al capolinea. Il fuoriclasse argentino ha sciolto le riserve e deciso di restare al Barcellona. Come riportato da El Grafico, Messi firmerà nei prossimi giorni il rinnovo del contratto fino al 2023. Decisivo l’avvento alla presidenza di Joan Laporta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Leoresterà al Barcellona e a breve firmerà il nuovo contratto con i blaugrana.La telenovela legata aldi Leosembra essere giunta al capolinea. Il fuoriclasse argentino ha sciolto le riserve edi restare al Barcellona. Come riportato da El Grafico,firmerà nei prossimi giorni il rinnovo del contratto fino al 2023. Decisivo l’avvento alla presidenza di Joan Laporta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Messi ha deciso il suo futuro: l’indiscrezione dall’Argentina - #Messi #deciso #futuro: - BagueraDaniela : Se DL passa con #greenpass, in Lombardia Messi malissimo. il genio @FontanaPres ha deciso di fare i test rapidi sa… - WaldoVanVerhoek : @LoSimeone @teoxandra Non so se vi siete messi d'accordo per dire tutti in coro questa stronzata, ma al di là delle… - Iarriesanchor : avrvo deciso di provare a stare con la mia famiglia sta sera, e si sono messi a parlare di tutti i problemi possibi… - _francescacali : @softsyoungk Stiamo messi veramente male. Mia sorella ieri si è ritrovata a piangere perché quel frustrato di scien… -