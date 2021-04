Mercato Juventus | nuovo scambio nel mirino | Paratici punta l’ex Roma

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 21 aprile 2021)– Ilsi avvicina. Non c’è dubbio sul fatto che lacercherà di rinforzarsi nella prossima sessione diun po’ in tutti i reparti. Al di là del caos creato dalla Super League, della quale si sta parlando tanto nelle ultime ore, la formazione bianconera vuole essere protagonista in Italia e in Europa. E per questo motivo proverà a ritoccare il suo organico rendendolo sempre più forte, con tanta voglia di riscattare quest’ultima opaca stagione. Uno dei nuovi colpi potrebbe arrivare dalla Francia.per Florenzi Come spiega Calcioweb.it, laavrebbe infatti intenzione di fare lo sgambetto ai nerazzurri riguardo un obiettivo della squadra di ...