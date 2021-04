Meloni avverte Draghi | «Il coprifuoco va abolito | gli italiani stanno arrivando all’esasperazione»

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Mentre si attende il nuovo dl Covid nel tardo pomeriggio, Giorgiail premier, che in sede di Consiglio dei ministri darà il via libera al provvedimento. Si parla di varie date, di riaperture graduali sulle quali è circolata la bozza su vari quotidiani e siti on line. Ma una cosa è certa, un punto fermo per la leader di Fratelli d’Italia: “Ilva”.: “Ilconfermato sarebbe una mazzata” Il danno di una decisione contraria sarebbe gravoso. “Ilconfermato rappresenterebbe l’ennesima stangata a tutto il tessuto economico italiano”,la. Che in questi giorni ha espresso la sua opinione in merito, anche parlando con ...

Giorgia Meloni definisce il coprifuoco alle 22 "una folia". "Misure sulla limitazione della libertà ... la risposta " del premier Mario Draghi " al grido di dolore " delle attività produttive ma: ... Sul punto non si transige per FdI: "Non si pensi di bypassare il Parlamento " avverte la Meloni. " Non ci staremo". Il nodo coprifuoco "Questa nostra battaglia è stata accolta", sottolinea la Meloni, ...