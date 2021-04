Megxit | il principe Harry ha parlato con la Regina dell’intervista durante il funerale

Advertising

MariaMusto19 : RT @IOdonna: Il principe Harry è tornato a casa domenica mattina: è la prima volta dalla Megxit. Gli occhi saranno puntati tutti su di lui… - Chilhon2016Lap : RT @IOdonna: Il principe Harry è tornato a casa domenica mattina: è la prima volta dalla Megxit. Gli occhi saranno puntati tutti su di lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Megxit principe

Continua la, è la Markle ad essere vista come la moglie machiavellica che lo sta portando ... Una personalità molto forte che ha spinto 'ilribelle' a fare un passo che da solo non ...Il 30 ottobre del 2012, anno del suo Giubileo di Diamante, Sua Maestà si presentò con il... proprio come si sentiva lei in quel momento, ignara della, del lutto e di tutta la ...La regina Elisabetta, già in lutto per la morte del principe Filippo, piange anche la dipartita del suo amico e consigliere più fidato ...Oggi la Regina Elisabetta compie 95 anni e sembra che sia un ‘ non compleanno ‘ a tutti gli effetti. Annullati i colpi di cannone previsti per questa data, nessun festeggiamento previsto, nemmeno in f ...