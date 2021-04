Medicina generale, cambia l’assegnazione sedi d’esame del concorso per formazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) cambiano le sedi d’esame per 1.639 candidati al corso di formazione in Medicina generale Nuovo criterio è stabilito sulla base della prossimità con i rispettivi luoghi di residenza Riorganizzata in Sicilia l’assegnazione dei 1.639 candidati alle sedi d’esame per il concorso di accesso al corso di formazione in Medicina generale (triennio 2020-2023), che si svolgerà Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 21 aprile 2021)no leper 1.639 candidati al corso diinNuovo criterio è stabilito sulla base della prossimità con i rispettivi luoghi di residenza Riorganizzata in Siciliadei 1.639 candidati alleper ildi accesso al corso diin(triennio 2020-2023), che si svolgerà

Advertising

attilascuola : RT @valy_s: #Zangrillo “I medici di medicina generale sono fondamentali per le cure PRECOCI E DOMICILIARI ed evitare ricoveri e decessi” #Z… - guidop1967 : RT @valy_s: #Zangrillo “I medici di medicina generale sono fondamentali per le cure PRECOCI E DOMICILIARI ed evitare ricoveri e decessi” #Z… - infoitsalute : Vaccini, nuova intesa in Piemonte con i medici di medicina generale - La Guida - Ariel2575 : RT @valy_s: #Zangrillo “I medici di medicina generale sono fondamentali per le cure PRECOCI E DOMICILIARI ed evitare ricoveri e decessi” #Z… - Zampaglion : RT @valy_s: #Zangrillo “I medici di medicina generale sono fondamentali per le cure PRECOCI E DOMICILIARI ed evitare ricoveri e decessi” #Z… -