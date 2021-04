McLaren - Ceduta la sede di Woking per 200 milioni di euro (Di mercoledì 21 aprile 2021) La McLaren ha concluso il processo di vendita della sua sede di Woking, a sud di Londra. L'azienda britannica ha raggiunto un'intesa con il fondo statunitense Global Net Lease per la firma di un contratto di lease-back, che prevede la cessione dell'intero compendio immobiliare per 170 milioni di sterline (circa 200 milioni di euro) e la contestuale stipula di un contratto d'affitto di durata ventennale. Capitali freschi. L'operazione è stata avviata lo scorso settembre nel quadro di un più ampio programma volto a recuperare i capitali necessari per sostenere le attività produttive e sportive, nonché ad arginare le conseguenze della pandemia del coronavirus: produzione ferma, crollo delle vendite e sospensione temporanea della stagione di Formula 1. La McLaren ha ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 21 aprile 2021) Laha concluso il processo di vendita della suadi, a sud di Londra. L'azienda britannica ha raggiunto un'intesa con il fondo statunitense Global Net Lease per la firma di un contratto di lease-back, che prevede la cessione dell'intero compendio immobiliare per 170di sterline (circa 200di) e la contestuale stipula di un contratto d'affitto di durata ventennale. Capitali freschi. L'operazione è stata avviata lo scorso settembre nel quadro di un più ampio programma volto a recuperare i capitali necessari per sostenere le attività produttive e sportive, nonché ad arginare le conseguenze della pandemia del coronavirus: produzione ferma, crollo delle vendite e sospensione temporanea della stagione di Formula 1. Laha ...

