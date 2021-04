Matteo Salvini: “Un saluto alla Superlega, democrazia anche in campo sportivo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Adesso sembra che la Superlega l’abbiamo salutata, si ritorna a una democrazia anche in campo sportivo“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini, intervenuto sul tema Superlega tramite una diretta Facebook. Il leader della Lega ha parlato in occasione dell’iniziativa ‘Natale di Roma 2021’, esponendosi in merito al naufragio del progetto Superlega, promosso dai club economicamente dominanti in Europa e bocciato a poche ore dal suo stesso annuncio. Salvini ha dimostrato soddisfazione per il crollo prematuro del nuovo ipotetico campionato europeo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Adesso sembra che lal’abbiamo salutata, si ritorna a unain“. Queste sono le recenti dichiarazioni di, intervenuto sul tematramite una diretta Facebook. Il leader della Lega ha parlato in occasione dell’iniziativa ‘Natale di Roma 2021’, esponendosi in merito al naufragio del progetto, promosso dai club economicamente dominanti in Europa e bocciato a poche ore dal suo stesso annuncio.ha dimostrato soddisfazione per il crollo prematuro del nuovo ipotetico campionato europeo. SportFace.

