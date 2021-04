Matrimonio a prima vista Italia, la decisione finale: ecco le scelte delle tre coppie della sesta edizione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sta per volgere al termine anche la sesta edizione di Matrimonio a prima vista Italia. Dopo il successo (ed il trash) della scorsa stagione andata in onda solo qualche mese fa, Discovery aveva annunciato la produzione di una nuova stagione che non ha deluso. Come sempre, il format prevede che tre coppie di sconosciuti convolino a nozze per poi convivere per cinque settimane. Solo al termine dell’esperienza, gli sposi potranno decidere di proseguire con la relazione o di separarsi. Si tratta di un esperimento sociale che ha riscontrato grande successo in Italia e questa sesta stagione ha entusiasmato quanto quella precedente, benché mandata in onda prima solo su Discovery Plus e poi in chiaro su Real ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sta per volgere al termine anche ladi. Dopo il successo (ed il trash)scorsa stagione andata in onda solo qualche mese fa, Discovery aveva annunciato la produzione di una nuova stagione che non ha deluso. Come sempre, il format prevede che tredi sconosciuti convolino a nozze per poi convivere per cinque settimane. Solo al termine dell’esperienza, gli sposi potranno decidere di proseguire con la relazione o di separarsi. Si tratta di un esperimento sociale che ha riscontrato grande successo ine questastagione ha entusiasmato quanto quella precedente, benché mandata in ondasolo su Discovery Plus e poi in chiaro su Real ...

