(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un’durante il parto non è associato a un maggiore rischio dinel bambino, secondo unocondotto dai ricercatori della Stanford University School of Medicine e dell’Università di Manitoba. Lo, pubblicato online su JAMA Pediatrics, aiuta a risolvere le questioni sollevate da un precedente rapporto ampiamente criticato sull’argomento. “Non abbiamo trovato prove di alcunreale tra il sottoporsi all’e il mettere il tuo bambino a maggior rischio di disturbo dello spettro autistico”, ha detto l’autore senior dello, Alexander Butwick, MD, professore associato di anestesiologia, perioperatorio e medicina del dolore a Stanford. Lodovrebbe aiutare a rassicurare sia i medici che le donne incinte ...

Advertising

QuotidianPost : Maternità: un nuovo studio smentisce il legame tra epidurale ed autismo - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Nel corso dell'incontro di ieri con il premier Mario Draghi la delegazione di Fratelli d'Italia… - AnielloDV : RT @GeometrInRete: Grazie alla polizza sanitaria stipulata con @UniSalute_, #CassaGeometri rinnova il suo sistema di welfare mettendo a dis… - GeometrInRete : Grazie alla polizza sanitaria stipulata con @UniSalute_, #CassaGeometri rinnova il suo sistema di welfare mettendo… - vitalifr : RT @Assist_Italy: Luce!, il nuovo spazio di approfondimento del @qn_lanazione, @qn_carlino @qn_giorno fa il punto sui diritti negati alle a… -

Ultime Notizie dalla rete : Maternità nuovo

Grandangolo Agrigento

Un approccio non, e dettato non solo dalle posizioni del presidente, da sempre vicine a un ... 6350 rubli alle donne inche si trovano in condizioni difficili economicamente e un ...A partire da mercoledì 21 aprile è possibile presentare domanda per l'assegno diper i nati nel 2021. La domanda deve essere presentata dalla madre entro sei mesi dalla ...anche il/la/a ...