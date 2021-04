Massa, due interventi al cuore mai realizzati prima in Italia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Eseguiti con successo alla Fondazione Monasterio, dall'Unità Operativa di Cardiologia Diagnostica e interventistica dell'Ospedale del cuore di Massa , due interventi mai realizzati prima in Italia : ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Eseguiti con successo alla Fondazione Monasterio, dall'Unità Operativa di Cardiologia Diagnostica estica dell'Ospedale deldi, duemaiin: ...

Massa, due interventi al cuore mai realizzati prima in Italia Eseguiti con successo alla Fondazione Monasterio, dall'Unità Operativa di Cardiologia Diagnostica e Interventistica dell'Ospedale del Cuore di Massa , due interventi mai realizzati prima in Italia : uno di riparazione transcatetere della valvola tricuspide e uno di riparazione dell'aorta con protesi endovascolare. Lo ha reso noto la stessa ...

Massa, due interventi al cuore mai realizzati prima in Italia Eseguiti con successo alla Fondazione Monasterio, dall'Unità Operativa di Cardiologia Diagnostica e Interventistica dell'Ospedale del Cuore di Massa , due interventi mai realizzati prima in Italia : uno di riparazione transcatetere della valvola tricuspide e uno di riparazione dell'aorta con protesi endovascolare. Lo ha reso noto la stessa ...

Massa, due interventi al cuore mai realizzati prima in Italia In entrambi i casi, grazie a tecniche di estrema avanguardia, è stato possibile evitare la chirurgia tradizionale 'a cuore aperto' ...

