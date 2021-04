Martina e Francesco, Matrimonio a prima vista: epilogo e come stanno oggi (Di mercoledì 21 aprile 2021) La coppia è più innamorata che mai. "Farei con lui dei figli anche domani", ha confidato Martina a Chi Magazine L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 21 aprile 2021) La coppia è più innamorata che mai. "Farei con lui dei figli anche domani", ha confidatoa Chi Magazine L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

lellapisella : Ok abbiamo capito di Francesco e Martina... Ma vi prego qualcuno mi scrive in privato di Clara e Fabio ???? Ovviame… - bluesuol : MARTINA E FRANCESCO CHE VOGLIONO SPOSARSI DI NUOVO E FARE BAMBINI SIETE LA NAZIONALE DEL 2006 #MatrimonioAPrimaVista - confuangi : Ecco che spesso traspare altro invece dietro ci sono le verie spiegazione. Che gioia per Francesco e Martina… - confuangi : @FabyMaves90 Si messo da Francesco sulla sua pagina ig Se lo segui lui e martina hanno messo nel tempo molti foto e video esclusivi - confuangi : @FabyMaves90 Da come sn vestiti etc e dalle parole di altri ex del programma nn è sempre 6 mesi dopo Vabbe cmq F… -