Marotta | “Non sono Giuda Ho principi morali e sono innamorato di questo sport”

Giuseppe Marotta, direttore dell'Inter, è andato ai microfoni di Sky sport prima del match con lo Spezia e ha parlato così dell'argomento Super Lega: Quando avete detto no ai fondi eravate già d'accordo?"I fondi non c'entrano proprio niente, in questo progetto sono entrate tre leghe. Il dissenso verso i fondi è nato da altre società, ma le due cose non sono assolutamente in relazione. Il principio del dissenso è un atto democratico, ma non capisco l'attacco violento di Cairo. Per le sue parole abbiamo ricevuto minacce pubbliche e private, è un fatto molto grave. Uno può chiedere a un dirigente di dimettersi, ma io non sono un Giuda, ho principi morali e sono innamorato di questo sport"

