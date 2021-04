Marleau nella leggenda | fa 1 768 partite nella Nhl E' il nuovo record di presenze

Advertising

RSIsport : ?? Nella notte di Patrick Marleau, che firma il record di presenze in NHL, si mette in luce anche Kevin Fiala. -

Ultime Notizie dalla rete : Marleau nella

Quotidiano.net

... attaccante dei San Jose Sharks,partita contro i Golden Knights di Las Vegas ha battuto il record di presenze in Nhl che apparteneva dal 1980 al leggendario Gordie Howe., due volte ......schermo ha interpretato il ruolo del tenente Violette Retancourtserie poliziesca ' Fred Vargas: Crime Collection' e dal 2015 è la protagonista di un'altra serie poliziesca, 'Capitaine'.Lo "squalo" Patrick Marleau disputando la 1.768a partita ha scritto una nuova pagina di storia della NHL, la lega professionistica di hockey su ghiaccio nordamericana. Il 41enne canadese, attaccante d ...È stata una notte particolarmente importante per Patrick Marleau. Il centro dei San Jose Sharks, battuti per 3-2 dopo i rigori dai Vegas Golden Knights, ha toccato quota 1768 partite in National Hocke ...