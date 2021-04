Mario Draghi, tamponamento nelle vie di Roma: il Premier si scusa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha tamponato con l’auto su cui viaggiava un altro automobilista nel traffico della Capitale; il Premier scende dalla macchina per scusarsi Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi nella mattinata di lunedì 19 aprile, intoro alle ore 09:15 circa tra le vie di Roma, più precisamente nel quartiere Parioli in viale Bruno Buozzi, ha avuto un piccolo incidente con l’auto. La macchina su cui viaggiava l’ex presidente della Banca Centrale Europea, una Volkswagen Passat, ha tamponato una Lancia Y nel caos del traffico della Capitale. Il Premier, subito dopo l’impatto, è sceso dall’auto su cui viaggiava per scusarsi con l’automobilista leso. Immediato è stato l’intervento degli agenti ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Presidente del Consiglioha tamponato con l’auto su cui viaggiava un altro automobilista nel traffico della Capitale; ilscende dalla macchina perrsi Il Presidente del Consiglio dei Ministrinella mattinata di lunedì 19 aprile, intoro alle ore 09:15 circa tra le vie di, più precisamente nel quartiere Parioli in viale Bruno Buozzi, ha avuto un piccolo incidente con l’auto. La macchina su cui viaggiava l’ex presidente della Banca Centrale Europea, una Volkswagen Passat, ha tamponato una Lancia Y nel caos del traffico della Capitale. Il, subito dopo l’impatto, è sceso dall’auto su cui viaggiava perrsi con l’automobilista leso. Immediato è stato l’intervento degli agenti ...

