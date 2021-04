Marino | morta Annamaria | il marito carabiniere le aveva sparato prima di suicidarsi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Se nella tragedia dell’omicidio-suicidio di Marinio c’era uno spiraglio di speranza, questa mattina si è tristemente spento. Si è appena appresa la notizia cheAscolese non c’è l’ha fatta.era la moglie di Antonio Boccia, ildi 56 anni che, dopo averalla donna, si è tolto la vita sparandosi al petto. Leggi anche: Omicidio-suicidio a Fiumicino, giallo sull’ora della tragedia: in una lettera il movente Dal 16 aprilecombatteva tra la vita e la morte, ma purtroppo non ce l’ha fatta. E’questa notte presso l’ospedale San Camillo, dove era ricoverata d’urgenza a seguito dei 4 colpi d’arma da fuoco ricevuti dalera un insegnate, originaria anche lei di Sarno, che nonostante la ...

Annamaria Ascolese, la donna di 49 anni ferita a colpi di pistola dal marito carabiniere. La tragedia era avvenuta venerdì scorso a Marino, un comune dei castelli Romani.