Marino | carabiniere spara alla moglie e poi si suicida | ricoverata in condizioni disperate | morta la 50enne dopo giorni di agonia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Drammatico quello che era accaduto venerdì scorso, 16 aprile, a, un comune in provincia di Roma. Secondo quanto avevano riportato le fonti locali, protagonisti della tragedia una coppia di coniugi: lui,, si sarebbe reso protagonista del tentato omicidio della, una maestra, a cui avrebbeto con la pistola d’ordinanza prima di puntare contro sé stesso l’arma ersi.lein cui era statala donna contro il quale l’uomo aveva esploso 4 colpi: a distanza dila donna non ce l’ha fatta., latoria al culmine di una lite:e poi si toglie la ...

È morta all'ospedale San Camillo la donna ferita venerdì scorso dal marito a . Lui, 57 anni, si era tolto la vita con la stessa pistola. Lei, 50enne, era riuscita a sopravvivere, raggiunta da quattro ...I fatti venerdì sera a(Roma). La donna era stata trasportata in ospedale in condizioni disperate, questa mattina è arrivato il tragico epilogo. L'uomo si era tolto la vita con la stessa ...È morta dopo 5 giorni di agonia. Il marito le aveva sparato il 16 aprile, subito prima di suicidarsi. I due si stavano separando ...Drammatico quello che era accaduto venerdì scorso, 16 aprile, a Marino, un comune in provincia di Roma. Secondo quanto avevano riportato le fonti locali, protagonisti della tragedia una coppia di coni ...