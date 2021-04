Mariastella Gelmini, Covid: “Coprifuoco” oggetto di contesa (Di mercoledì 21 aprile 2021) La ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini, in attesa del nuovo decreto Covid, ha anticipato che oltre 11 Regioni passeranno in zona gialla La ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini ha spiegato che il principale oggetto della contesa sarà il “Coprifuoco”, che rimarrà alle ore 22:00. Questo pomeriggio alle ore 17:00 si svolgerà il Consiglio dei Ministri, quindi mancano poche ore dall’approvazione del nuovo decreto Covid. La Ministra è intervenuta anche sul tema delle scuole: “Il governo vuole riaprire le scuole, lo farà e tende al 100 per 100 della presenza di studenti,– ha dichiarato Mariastella Gelmini – ma c’è un problema che riguarda i trasporti e che il governo ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021) La ministra degli Affari regionali, in attesa del nuovo decreto, ha anticipato che oltre 11 Regioni passeranno in zona gialla La ministra degli Affari regionaliha spiegato che il principaledellasarà il “”, che rimarrà alle ore 22:00. Questo pomeriggio alle ore 17:00 si svolgerà il Consiglio dei Ministri, quindi mancano poche ore dall’approvazione del nuovo decreto. La Ministra è intervenuta anche sul tema delle scuole: “Il governo vuole riaprire le scuole, lo farà e tende al 100 per 100 della presenza di studenti,– ha dichiarato– ma c’è un problema che riguarda i trasporti e che il governo ...

