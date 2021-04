Maria Martini di ‘Un medico in famiglia’? Margot Sikabonyi ha cambiato vita | eccola oggi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Quando il pubblico televisivo ha conosciuto, l’attrice celebre per aver interpretato il personaggio dinella famosissima fiction di Rai 1 “Unin famiglia”, era una ragazzina., anche se è praticamente rimasta identica, ha 38 anni (è nata il 16 dicembre 1982), è una mamma e si è raccontata in un’intervista all’Huffington Post dove ha ripercorso la sua, rivelando come quel ruolo abbia iniziato ad andarle stretto e l’abbia spinta a cambiareper ritrovare se stessa. “Ho convissuto conper la maggior parte della mia esistenza: l’ho interpretata dai 15 ai 33 anni. All’inizio c’era molta voglia di esserle amica, ma all’improvviso lei ha iniziato ad essere più ‘forte’ di me – ha ...