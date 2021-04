Maria Chiara Giannetta | chi è Anna Della Rosa in “Buongiorno Mamma!”

(Di mercoledì 21 aprile 2021)interpretain ““, serie tv da stasera in onda su Canale 5 a partire dalle 21:30. il family drama di Canale 5prodotta da Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei per Mediaset, oltre a Bova nell’inedito ruolo del padre di famiglia, vede protagonisti:, Serena Autieri, Erasmo Genzini, Elena Funari, Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Marco Valerio Bartocci, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Barbara Folchitto, Filippo Gili e Domenico Diele. La foggiananasce nel 1992 ed a 14 anni inizia a frequentare laboratori teatrali per poi studiare recitazione al ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Chiara

La trama della prima puntata (qui il promo diffuso da Mediaset ) ci porta a fare subito la conoscenza di tutti i componenti: Anna (Giannetta ) è una mamma molto particolare, nonostante ...... 21 aprile? Pierdante Piccioni, moglie e figli/ "Per me erano dei marziani, li rifiutavo" Il cast di Buongiorno Mamma Al fianco di Raoul Bova in Buongiorno Mamma ci saràGiannetta pronta ...Maria Chiara Giannetta interpreta Anna Della Rosa in “Buongiorno Mamma!“, serie tv da stasera in onda su Canale 5 a partire dalle 21:30. il family drama di Canale 5prodotta da Lux Vide di Matilde e ...Buongiorno mamma quante puntate sono: trama e attori della fiction con Raoul Bova Al via da stasera Buongiorno mamma, la nuova fiction con protagonista ...