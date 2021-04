Marcia indietro di Biden | il tetto dei rifugiati da accogliere passa da 60 mila a 15 mila l' anno

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Una mossa, quella di Joe, certamente volta a provocare la reazione dei democratici del Congresso: è stato confermato per l'in corso, dal presidente Usa, ilmassimo di 15...

Advertising

AzzolinaLucia : Ma quelli che 'finalmente un cambio di passo sulla scuola' e oggi, di fronte all’ennesima marcia indietro, danno la… - Agenzia_Ansa : Falsa partenza per la Superlega. A poco più di 48 ore dalla nascita già perde i pezzi. Tutte e sei le inglesi rinu… - Corriere : ?? La Superlega è fallita - mickycaruso : RT @AzzolinaLucia: Ma quelli che 'finalmente un cambio di passo sulla scuola' e oggi, di fronte all’ennesima marcia indietro, danno la colp… - doomboy : @visionaria_io Un renziano, se ti tampona, dopo ti querela perché ti accuserà di essere andato tu a marcia indietro. -

Ultime Notizie dalla rete : Marcia indietro

"Il primo ministro è stato molto chiaro sul perché era giusto che il governo intervenisse e contribuisse alladi questi club da questa proposta". Per il portavoce di Downing Street, ...... su cui su è abbattuta una bufera mediatica di dimensioni globali che ha costretto i presidenti delle società, lo juventino Andrea Agnelli in primis , a dover fare, con forti danni d'...La Juventus fa marcia indietro, Andrea Agnelli alza bandiera bianca: la Superlega nata nella notte tra domenica e lunedì è già in fase di sgretolamento.Il segretario di Stato Blinken aveva promesso di eliminare i limiti di Trump. Ma alla fine il presidente ha frenato. L'ira della sinistra dem ...