Mara Maionchi sul marito Alberto Salerno: “Risse colossali tra noi” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mara Maionchi è intervenuta – scherzosamente – in una recente intervista sul suo rapporto con il marito Alberto Salerno: E’ lui la belva!” Uno dei personaggi del momento, anche se… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 21 aprile 2021)è intervenuta – scherzosamente – in una recente intervista sul suo rapporto con il: E’ lui la belva!” Uno dei personaggi del momento, anche se… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di Lorella Boccia. Con lei ogni… - Mattiadott29 : @_SimoTarantino Adesso arriva Mara Maionchi: 'Ue alora, ragazzi forse non uscite perché non avete capito un cazzo' - Novella_2000 : Fedez avrebbe potuto condurre Lol in compagnia di un suo caro amico (al posto di Mara Maionchi): la rivelazione - infoitcultura : Chi avrebbe dovuto condurre LOL al posto di Mara Maionchi: la rivelazione di Fedez - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: La seconda serata di Italia 1 si accende con il nuovo programma tutto al femminile di @bocciaofficial. Con lei ogni sera… -