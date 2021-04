Mara Carfagna lascia passare la nuova Forza Italia (spinge per Napoli Est ma mette nei guai Maresca) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Domani dovrebbe essere il primo giorno di una nuova vita, una sorta di reset-day con l’ufficializzazione del nuovo coordinamento regionale. “Ci si dovrà scordare della Forza Italia litigiosa vista negli ultimi tempi a Napoli“, fa sapere più di un big partenopeo di Forza Italia da Roma. Nella capitale, tra ieri e oggi, i napoletani hanno avuto più di un incontro con Antonio Tajani e Mara Carfagna. E i più raccontano che tutto sia andato per il meglio. Da Mimmo De Siano a Fulvio Martusciello fino a Stefano Caldoro: la parola d’ordine, quindi, è fare reset. Dare inizio a una nuova era di Forza Italia sotto al Vesuvio con l’obiettivo di avere un partito ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Domani dovrebbe essere il primo giorno di unavita, una sorta di reset-day con l’ufficializzazione del nuovo coordinamento regionale. “Ci si dovrà scordare dellalitigiosa vista negli ultimi tempi a“, fa sapere più di un big partenopeo dida Roma. Nella capitale, tra ieri e oggi, i napoletani hanno avuto più di un incontro con Antonio Tajani e. E i più raccontano che tutto sia andato per il meglio. Da Mimmo De Siano a Fulvio Martusciello fino a Stefano Caldoro: la parola d’ordine, quindi, è fare reset. Dare inizio a unaera disotto al Vesuvio con l’obiettivo di avere un partito ...

Advertising

gennaromigliore : Poco fa a @Montecitorio ho sottoposto alla ministra @mara_carfagna, che ringrazio, la necessità di destinare parte… - gennaromigliore : Intorno alle 15 interverrò nel question time a @Montecitorio per sottoporre alla Ministra @mara_carfagna la necessi… - mara_carfagna : Il governatore Visco conferma che il momento della ripresa sta per arrivare anche per l'economia. Una possibile rip… - LuciaLaVita1 : RT @Patty66509580: Recovery Plan, il Nord scippa 60 miliardi al Sud. Lo conferma Mara Carfagna - anteprima24 : ** Mara #Carfagna lascia passare la nuova Forza Italia (spinge per ##Napoli Est ma mette nei guai #Maresca) **… -