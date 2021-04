Manchester United, Glazer: «Super League strada sbagliata. Mi scuso con i tifosi» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Joel Glazer, proprietario del Manchester United, ha scritto una lettera di scuse ai tifosi in merito alla Super League Joel Glazer, proprietario del Manchester United, ha scritto una lettera di scuse ai tifosi per aver aderito inizialmente al progetto della Super League. «A tutti i tifosi del Manchester United, negli ultimi giorni abbiamo assistito alla fantastica passione che il calcio può generare e alla profonda lealtà che i nostri tifosi hanno vero il nostro meraviglioso club. Avete espresso molto chiaramente la vostra opposizione alla Superlega e noi vi abbiamo ascoltato. Abbiamo sbagliato e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Joel, proprietario del, ha scritto una lettera di scuse aiin merito allaJoel, proprietario del, ha scritto una lettera di scuse aiper aver aderito inizialmente al progetto della. «A tutti idel, negli ultimi giorni abbiamo assistito alla fantastica passione che il calcio può generare e alla profonda lealtà che i nostrihanno vero il nostro meraviglioso club. Avete espresso molto chiaramente la vostra opposizione allalega e noi vi abbiamo ascoltato. Abbiamo sbagliato e ...

