Manchester City annuncia uscita da Superlega, Ceferin 'Bentornati' (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA - Il Manchester City abbandona la Superlega e l'intero progetto vacilla. A meno di 48 ore dall'annuncio del rivoluzionario torneo, alcuni club inglesi hanno manifestato forti dubbi nella riunione ...

marcelobechler : Oficial: Manchester City fora da Superliga. - AAlciato : Possibile uscita in blocco di tutti gli altri cinque club inglesi, dopo il Manchester City che ha già ufficializzato #Superlega @SkySport - angelomangiante : Ultim'ora #SuperLega Venerdì comitato esecutivo #Uefa straordinario. Non si esclude esclusione immediata di 5 squ… - Profilo3Marco : RT @CorSport: Manchester City, #Guardiola: '#Superlega? Embrione che non respira' - gifrver : RT @NicolaRaiano: Il Manchester City rinuncia ufficialmente alla #SuperLeague. Altri pochi tasselli e salta tutto. -