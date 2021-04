Malpensata | sedute rovinate nel nuovo parco avventura; la Lega | “Il restyling non basta”

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Iniziato nel 2017, il progetto naturalistico in via Mozart nel quartiere dellaa Bergamo ad inizio aprile 2021 è giunto alla conclusione con l’inaugurazione del primoin città con piattaforme e passerelle sospese. Il percorso dedicato ai bambini e alle bambi dai 4 ai 14 anni ha da subito riscosso il consenso dei cittadini, ma che ha già attirato, anche, l’azione di vandali che hanno deturpato le nuovissime attrezzature. Immediato il commento dei consiglieri della, con un comunicato stampa a prima firma di Alessandro Carrara. “Pochi giorni fa è stato inaugurato ilin Via Mozart accompagnato dalle solite parole che raccontano di un territorio che punta all’integrazione e all’inclusione e che sminuiscono la situazioneta ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malpensata sedute

BergamoNews

"In queste aree - spiega Oriana Ruzzini , consigliera del Pd e residente alla-, prima ... Intorno ci sono anche tavolini ein legno per il pic nic. "Il progetto - spiega Guglielmo ......e l'imminente costruzione della passerella ciclopedonale che connetterà Campagnola a), ... nuovenelle aree pedonali; verrà riqualificata la zona dove sorge il monumento all'alpino con ...Dopo la creazione di un parco avventura in centro città, nel quartiere della Malpensata, e la sistemazione di tre parchi cittadini, in arrivo anche novità per il parco della Clementina. Più alberi, un ...Dopo l’area cani e gli orti collettivi, alla Malpensata apre il bosco con il parco avventura. La zona è tra le più complicate della città, tra le vie Mozart e Leoncavallo. «Uno spazio mal frequentato» ...