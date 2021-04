Malinovskyi: “Gasperini ci ha dato una mentalità vincente, come Sheva nell’Ucraina” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Atalanta, Ruslan Malinovskyi ha parlato della stagione in casa bergamasca e della Nazionale. Queste le sue parole: “Il mister decide per il bene della squadra. E io mi adeguo senza problemi, anche perché la sua idea di calcio mi piace, ci ha dato una mentalità vincente. Così come in Nazionale con Sheva: ci ha cambiato la mentalità e puntiamo a un grande Europeo”. Poi alcuni aneddoti sui compagni: “Chi ha il tiro più forte all’Atalanta? Io e Muriel. Chi è il più veloce? Se la giocano Romero e Palomino. Gollini è quello fissato con il look, il più allegro invece è Muriel”. Foto: Etiqueta Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Atalanta, Ruslanha parlato della stagione in casa bergamasca e della Nazionale. Queste le sue parole: “Il mister decide per il bene della squadra. E io mi adeguo senza problemi, anche perché la sua idea di calcio mi piace, ci hauna. Cosìin Nazionale con: ci ha cambiato lae puntiamo a un grande Europeo”. Poi alcuni aneddoti sui compagni: “Chi ha il tiro più forte all’Atalanta? Io e Muriel. Chi è il più veloce? Se la giocano Romero e Palomino. Gollini è quello fissato con il look, il più allegro invece è Muriel”. Foto: Etiqueta Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TuttoFanta : ??#ATALANTA, le parole di #Malinovskyi: 'Io e #Muriel abbiamo il tiro più forte, ma il più allegro della squadra è l… - CMercatoNews : ?? Derby tra #Inter e #Milan per il talento dell'#Atalanta, #Malinovskyi: #Gasperini chiede un big - ricardorubio44 : ATALANTA 1-0 JUVENTUS Gasperini è ritornato alla difesa a 3 super aggressiva e il suo piano ha funzionato alla per… - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ???? Le PAGELLE di #AtalantaJuve via @GiokerMusso: ?? Morata ?? Alex Sandro ?? Pirlo ?? Gasperini - Luca___94 : @p333dr0 Eh sì è colpa di #Pirlo se si gira e in panchina non ha nessuno rispetto a #Gasperini che mette Ilicic, Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi Gasperini Atalanta, Gasperini: 'Roma squadra di valore assoluto' Gasperini è poi tornato sulla vittoria con la Juve : " Abbiamo giocato gare simili anche con l' ... Sono match equilibrati, il mio intento era di inserire giocatori come Malinovskyi e Ilicic a gara in ...

Roma - Atalanta: probabili formazioni e dove vederla Per Gasperini invece l'unico assente sarà Hateboer , quindi nel 4 - 2 - 3 - 1 dell'Atalanta ... In mediana ci saranno ancora De Roon e Freuler , mentre sulla trequarti Malinovskyi , Pessina e Muriel ...

Atalanta, Gasperini: "Bene Malinovskyi e Ilicic. Su Hateboer..." Fantacalcio ® Gasperini: "Ammiro chi ha preso posizione contro la Superlega" Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della partita contro la Roma Giornata di vigilia in casa Atalanta: partita importante in chiave Champions. La squadra di Gaspe ...

Atalanta, Gasperini: 'Superlega? Sono stato sbarellato, non sapevo se avremmo giocato...Merito? se ne parla solo da due giorni...' Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, soffermandosi subito sulla notizia della ...

è poi tornato sulla vittoria con la Juve : " Abbiamo giocato gare simili anche con l' ... Sono match equilibrati, il mio intento era di inserire giocatori comee Ilicic a gara in ...Perinvece l'unico assente sarà Hateboer , quindi nel 4 - 2 - 3 - 1 dell'Atalanta ... In mediana ci saranno ancora De Roon e Freuler , mentre sulla trequarti, Pessina e Muriel ...Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della partita contro la Roma Giornata di vigilia in casa Atalanta: partita importante in chiave Champions. La squadra di Gaspe ...Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, soffermandosi subito sulla notizia della ...