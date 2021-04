Malata di tumore trova la madre biologica per le cure salvavita. Ma lei rifiuta di aiutarla (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarebbe bastato un prelievo di sangue, totalmente anonimo, per dare una speranza di vita alla figlia che aveva abbandonato appena nata e che non ha mai visto, ma la madre di Daniela - infermiera 47enne Malata di tumore, cui è stata consigliata una cura sperimentale per cui serve il dna di un genitore, e che per questo aveva cercato la donna disperatamente - ha detto di no. Daniela, una figlia già grande e una di 9, a febbraio aveva lanciato un appello dalle pagine de ‘La Provincia di Como’, e si era rivolta ai giudici per risalire all’identità della donna che l’aveva data alla luce il 26 marzo del 1973 all’orfanotrofio delle suore di Rebbio, nel comasco, dove aveva poi trascorso 2 anni prima di essere adottata. L’orfanotrofio è chiuso da anni e le carte sono passate all’ospedale sant’Anna di Como: Daniela, che lavora in psichiatria a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sarebbe bastato un prelievo di sangue, totalmente anonimo, per dare una speranza di vita alla figlia che aveva abbandonato appena nata e che non ha mai visto, ma ladi Daniela - infermiera 47ennedi, cui è stata consigliata una cura sperimentale per cui serve il dna di un genitore, e che per questo aveva cercato la donna disperatamente - ha detto di no. Daniela, una figlia già grande e una di 9, a febbraio aveva lanciato un appello dalle pagine de ‘La Provincia di Como’, e si era rivolta ai giudici per risalire all’identità della donna che l’aveva data alla luce il 26 marzo del 1973 all’orfanotrofio delle suore di Rebbio, nel comasco, dove aveva poi trascorso 2 anni prima di essere adottata. L’orfanotrofio è chiuso da anni e le carte sono passate all’ospedale sant’Anna di Como: Daniela, che lavora in psichiatria a ...

