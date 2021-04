Mafia: lascia il carcere Gaetano Riina, fratello del boss Totò (Di mercoledì 21 aprile 2021) Esce dal carcere Gaetano Riina, 87 anni, fratello minore del boss Totò Riina. Il tribunale di sorveglianza di Torino, su istanza dei suoi legali, ha disposto la detenzione domiciliare per gravi ragioni... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 aprile 2021) Esce dal, 87 anni,minore del. Il tribunale di sorveglianza di Torino, su istanza dei suoi legali, ha disposto la detenzione domiciliare per gravi ragioni...

Advertising

fattoquotidiano : Mafia, il fratello di Totò Riina lascia il carcere: va ai domiciliari per problemi di salute - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Mafia, il fratello di Totò Riina lascia il carcere: va ai domiciliari per problemi di salute - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Mafia, il fratello di Totò Riina lascia il carcere: va ai domiciliari per problemi di salute - Italia_Notizie : Mafia, il fratello di Totò Riina lascia il carcere: va ai domiciliari per problemi di salute - frabarraco : RT @fattoquotidiano: Mafia, il fratello di Totò Riina lascia il carcere: va ai domiciliari per problemi di salute -