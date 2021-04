Mafia | il fratello di Totò Riina lascia il carcere | va ai domiciliari per problemi di salute

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ildel capo dei capi torna a casa. Gaetanodel superboss, esce dale va ai. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Torino, che ha disposto la detenzione casalinga su istanza dei suoi legali. Gaetanoha 88 anni e ha da tempo gravidi. Sarà trasferito in una località della Sicilia. Fino ad oggi ildel ‘capo dei capì di Cosa Nostra è stato rinchiuso neltorinese delle Vallette con un fine pena fissato nel 2023. Una sua precedente richiesta di differimento pena o detenzione domiciliare era stata respinta lo scorso 15 settembre. In questo procedimento è stato assistito dagli avvocati Vincenzo Coluccio, di Torino, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia fratello

18.40, ai domiciliaridi Riina Esce dal carcere Gaetano Riina,del boss Totò Riina, che ora andrà in detenzione domiciliare in una località della Sicilia. La decisione è stata presa ...commenta Esce dal carcere Gaetano Riina,del boss Totò Riina. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Torino, che ha disposto la detenzione domiciliare su richiesta dei suoi legali. Gaetano Riina, 88 anni, ha da tempo gravi ...