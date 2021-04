Ma quale Superlega, Raggi pensa solo a Euro 2020: "Si riparte da Roma" (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Era un evento molto atteso, abbiamo lavorato pancia a terra dall'anno scorso per poter ospitare questa manifestazione", dice al Foglio Virginia Raggi a margine della cerimonia di presentazione di Euro 2020 a Roma, dove si giocheranno 4 partite del torneo. "È un grande segnale di ripartenza - dice ancora la sindaca. Sarà sicuramente un evento in sicurezza, con una area tifosi che va dai Fori Imperiali al Pincio" La Superlega? "Tutto il mondo dello sport, della politica, dei tifosi, ha avuto una reazione compatta. In ogni caso non dobbiamo farci distrarre, ma restare concentrati sui problemi del calcio", ha aggiunto Gabriele Gravina, presidente Figc. Alla cerimonia era presente anche Daniele Frongia, commissario straordinario Euro 2020: "Eravamo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Era un evento molto atteso, abbiamo lavorato pancia a terra dall'anno scorso per poter ospitare questa manifestazione", dice al Foglio Virginiaa margine della cerimonia di presentazione di, dove si giocheranno 4 partite del torneo. "È un grande segnale dinza - dice ancora la sindaca. Sarà sicuramente un evento in sicurezza, con una area tifosi che va dai Fori Imperiali al Pincio" La? "Tutto il mondo dello sport, della politica, dei tifosi, ha avuto una reazione compatta. In ogni caso non dobbiamo farci distrarre, ma restare concentrati sui problemi del calcio", ha aggiunto Gabriele Gravina, presidente Figc. Alla cerimonia era presente anche Daniele Frongia, commissario straordinario: "Eravamo ...

