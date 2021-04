L’Unione europea ha raggiunto un accordo provvisorio sui suoi obiettivi climatici (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le emissioni di gas serra delL’Unione europea dovranno essere ridotte di al meno il 55% entro il 2030, rispetto ai valori del 1990. È quanto stabilisce l’accordo politico raggiunto oggi, 21 aprile, dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Si tratta di un accordo provvisorio tra gli stati membri e il Parlamento sulla legge europea sul clima. L’annuncio arriva alla vigilia del summit sul clima voluto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, al quale parteciperà anche il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. La Commissione europea ha presentato la proposta per la legge europea sul clima il 4 marzo 2020 e, dopo che sarà approvata, diventerà vincolante per tutti gli stati membri. L’obiettivo fissato oggi rappresenta una ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le emissioni di gas serra deldovranno essere ridotte di al meno il 55% entro il 2030, rispetto ai valori del 1990. È quanto stabilisce l’politicooggi, 21 aprile, dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Si tratta di untra gli stati membri e il Parlamento sulla leggesul clima. L’annuncio arriva alla vigilia del summit sul clima voluto dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, al quale parteciperà anche il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. La Commissioneha presentato la proposta per la leggesul clima il 4 marzo 2020 e, dopo che sarà approvata, diventerà vincolante per tutti gli stati membri. L’obiettivo fissato oggi rappresenta una ...

