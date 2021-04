Lunedì torna la "zona gialla" Ecco le 13 regioni che sperano (Di mercoledì 21 aprile 2021) torna Lunedì prossimo la zona gialla, che sarà anche "rinforzata" con le aperture serali di bar e ristoranti e il riavvio di cinema e teatri, malgrado il coprifuoco (che quasi sicuramente resterà alle ore 22), e mezza Italia spera venerdì, giorno del consueto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 aprile 2021)prossimo la, che sarà anche "rinforzata" con le aperture serali di bar e ristoranti e il riavvio di cinema e teatri, malgrado il coprifuoco (che quasi sicuramente resterà alle ore 22), e mezza Italia spera venerdì, giorno del consueto... Segui su affaritaliani.it

Covid. Ecco le regioni che sperano di riaprire lunedì 26 A Milano si preparano i tavolini all'aperto - Fotogramma . Lunedì 26 tornerà la zona gialla: nelle regioni che avranno i parametri per rientrarvi, potranno riaprire bar e ristoranti, solo all'aperto ma anche la sera, e ripartirà l'attività di cinema e teatri, ...

