Luigi Ciatti | presidente Ambulatorio anti usura Confcommercio Roma | ' Ora bisogna impedire il franchising criminale'

(Di mercoledì 21 aprile 2021)dell'di: il crimine entra in negozio? 'La pandemia ha alimentato la malavita. La crisi potrebbe costringere molte imprese a vendere: ...

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Ciatti

, presidente dell'Ambulatorio antiusura di Confcommercio Roma: il crimine entra in negozio? 'La pandemia ha alimentato la malavita. La crisi potrebbe costringere molte imprese a vendere: ...'Le statistiche sono considerate scarsamente attendibili', afferma, avvocato, presidente dell'Ambulatorio antiusura e autore, insieme a Salvatore Giuffrida, del libro La mano nera " L'...Luigi Ciatti, presidente dell’Ambulatorio antiusura di Confcommercio Roma: il crimine entra in negozio? «La pandemia ha alimentato la malavita. La crisi potrebbe costringere ...Luigi Ciatti, presidente dell'Ambulatorio antiusura di Confcommercio Roma: il crimine entra in negozio?«La pandemia ha alimentato la malavita. La crisi potrebbe costringere molte imprese a ...