Lotta | Europei 2021 | Frank Chamizo batte il russo Zhamalov e conquista il bronzo nei 74 kg!

(Di mercoledì 21 aprile 2021)riscatta la sconfitta di ieri e sale per la settima volta consecutiva (inclusi i Giochidi Baku 2015) sul podio ai CampionatiSenior dilibera, portando a casa una medaglia dinella categoria olimpica fino a 74 kg. L’italo-cubano classe 1992, quattro volte campione continentale, si è imposto a Varsavia nella finale per il 3° posto sul temibileRazamek, raccogliendo il secondoeuropeo della carriera (dopo 4 ori e un argento). In mattinatasi era fatto strada nel tabellone di ripescaggiondo prima lo svizzero Marc Dietsche (superiorità tecnica sul 12-1) e poi il georgiano Avtandil Kentchadze (8-2), dopo aver pagato dazio nella ...