Lotta, Europei 2021: assegnati gli ultimi titoli dello stile libero. Domani le prime finali femminili (Di mercoledì 21 aprile 2021) La terza giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2021 di Lotta è andata in archivio a Varsavia con il primo podio azzurro della manifestazione, ottenuto dalla punta di diamante Frank Chamizo nella categoria fino a 74 kg dello stile libero. Quest'oggi, oltre ai 74 kg, sono andate in scena le finali delle ultime categorie di peso della Lotta libera maschile, mentre Domani verranno assegnati i primi cinque titoli continentali femminili. Nei 61 kg, non olimpici, il russo Abasgadzhi Magomedov ha dominato la scena imponendosi in finale per superiorità tecnica sull'ucraino Andrii Dzhelep e conquistando la medaglia d'oro europea. Bronzi al polacco Eduard Grigorev e al georgiano Beka ...

