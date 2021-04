L'orologio solare tascabile trovato in una domus romana vicino alla Torre di Pisa (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI Un orologio solare in miniatura in avorio di elefante databile tra la metà del II secolo a.C. e la fine del I secolo a.C., rimasto per anni nelle cassette dei materiali di scavo senza essere riconosciuto, è il 'tesoro' di un passato che svela nuovi dettagli sulla vita di Pisa in epoca romana, quando l'attuale Piazza dei Miracoli, a pochi passi dalla Torre pendente, era occupata da un complesso residenziale di domus L'orologio, secondo gli esperti è un oggetto eccezionale per le sue dimensioni, per il suo stato di conservazione e per i dettagli di fattura che lo rendono un ritrovamento unico nel mondo greco-romano, era riemerso da una campagna di scavi condotti dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana, in collaborazione con l'Università di Pisa, tra il 1985 e il 1988. Ma ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 aprile 2021) AGI Unin miniatura in avorio di elefante databile tra la metà del II secolo a.C. e la fine del I secolo a.C., rimasto per anni nelle cassette dei materiali di scavo senza essere riconosciuto, è il 'tesoro' di un passato che svela nuovi dettagli sulla vita di Pisa in epoca romana, quando l'attuale Piazza dei Miracoli, a pochi passi dpendente, era occupata da un complesso residenziale di domus L', secondo gli esperti è un oggetto eccezionale per le sue dimensioni, per il suo stato di conservazione e per i dettagli di fattura che lo rendono un ritrovamento unico nel mondo greco-romano, era riemerso da una campagna di scavi condotti dSoprintendenza Archeologica per la Toscana, in collaborazione con l'Università di Pisa, tra il 1985 e il 1988. Ma ...

In Piazza dei Miracoli torna alla luce un tesoro PISA - Dalle domus romane di Piazza dei Miracoli torna alla luce un orologio solare in miniatura . L'oggetto fatto in avorio, studiato da archeologi e storici dell'università di Pisa, è unico per caratteristiche, dimensioni e stato di conservazione. Un vero e proprio ...

L'orologio solare tascabile trovato in una domus romana vicino alla Torre di Pisa AGI - Agenzia Italia L'orologio solare tascabile trovato in una domus romana vicino alla Torre di Pisa La miniatura, si presume pezzo unico al mondo, è in avorio di elefante databile tra la metà del II secolo a.C. e la fine del I secolo a.C.. E' rimasto per anni nelle cassette dei materiali di scavo se ...

Da scavo Pisa orologio in miniatura di epoca greco-romana Quel reperto di avorio era finito in un cassetto tra i materiali di scavo, oggi è al centro di una scoperta unica nel suo genere. E' un orologio solare miniaturistico in avorio databile tra metà del I ...

