L'orario del coprifuoco? "Sono dettagli". Parlano Sileri e Bonaccini (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal governo, nella riunione con le Regioni di ieri, è stato confermato il coprifuoco alle 22 a meno che non ci sia un cambiamento nel Consiglio dei ministri di oggi. L'orario nel quale bisogna rientrare a casa, per ridurre i contatti e i dunque i possibili contagi da Sars-Cov-2, fa ancora discutere. "Non vedo personalmente una grossa differenza fra le 22 e le 23", ha detto a Sky TG24 Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. "Ma qui – ha spiegato – esce fuori la maia parte di medico più che del politico. Direi di aspettare per un paio di settimane quando controlleremo i dati che inevitabilmente porteranno, con le riaperture, un aumento del numero dei contagi, come si è verificato in altri paesi. Contagi che però saranno verosimilmente più frequenti nei soggetti più giovani che non andranno ad interferire più di tanto con i ...

