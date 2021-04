L’omicidio | le proteste | la condanna di Derek Chauvin Il caso George Floyd in 90 secondi – Il video

Leggi su open.online

Con laper omicidio, l'ex-agenterischierà fino a 75 anni di carcere. Il verdetto, la cui entità della pena sarà stabilita tra 8 settimane, chiude la vicenda giudiziaria suldi, il 41enne afroamericano, morto soffocato il 25 maggio 2020 a Minneapolis dopo un intervento di polizia. Nelle ore in cui i giurati della corte erano riuniti per emettere la sentenza, l'eco del processo era arrivato fino a Washington. «Prego perché il verdetto sia giusto, ci sono prove schiaccianti», aveva detto in una conferenza stampa il presidente Joe Biden. All'arrivo della sentenza, Biden ha commentato in un post su Twitter che «il verdetto rappresenta un passo in avanti per la marcia della giustizia in America».