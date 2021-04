Advertising

nootempo : #Olanda il 28 Aprile toglie il #coprifuoco #lofanno #nocoprifuoco - TodayEuropa : #Attualità #Network L'Olanda toglie il coprifuoco, Rutte: 'Senza rischi non si va avanti'. Ma esperti protestano… - IvanoSanguineti : @borghi_claudio Nessuno mi toglie dalla testa che, il comportamento di Fi, non solo in questo caso, sia legato al t… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda toglie

EuropaToday

Le regole per bar e ristoranti Secondo le nuove misure, che entreranno in vigore tra il 26 e il 28 aprile, inbar, caffè e ristoranti potranno riaprire i battenti ai clienti all'esterno, ma, e ...... da sommare alle uniche presenze di Turchia (Fenerbahce), Svizzera (Basilea),(Ajax) e ... Ma questo nonche l'Italia in fondo non sia così male come livello medio.In Italia sarà tolto per gradi, ma non si conoscono ancora i tempi. Cosa succede negli altri Paesi che hanno optato per il divieto di uscita notturna e chi ha cancellato la misura (per due motivi) ...Il tecnico del Barcellona, nella conferenza stampa della vigilia della partita con il Getafe, non ha parlato della Superlega, ma Koeman è stato ...