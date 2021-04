LOL Chi ride è fuori, sapete com’è nato ‘Posaman’? Lillo racconta l’inedito retroscena (Di mercoledì 21 aprile 2021) sapete com’è nato il supereroe ‘Posaman’ interpretato da Lillo? E’ proprio il comico a raccontare il simpatico ed inedito retroscena. Il 19 aprile 2021 è uscito il nuovo episodio di Muschio Selvaggio, precisamente il 51esimo! Parliamo del podcast condotto da Fedez e Luis Sal: il programma accoglie tantissimi ospiti e tratta argomenti di ogni tipo. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021)il supereroeinterpretato da? E’ proprio il comico are il simpatico ed inedito. Il 19 aprile 2021 è uscito il nuovo episodio di Muschio Selvaggio, precisamente il 51esimo! Parliamo del podcast condotto da Fedez e Luis Sal: il programma accoglie tantissimi ospiti e tratta argomenti di ogni tipo. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Smilluz : Le squadre inglesi lasciano perché contrarie al calcio dei ricchi...benvenuti a #lol chi ride è fuori #SuperLega - Popi_91 : @Himaeko @Alex7_lol @corriragazzo @aChuckArell_03 Wooo, aggressiva. Mi piacciono quelle aggressive, attenta che a t… - zazoomblog : Lol-Chi ride è fuori quando andrà in onda la seconda stagione: retroscena - #Lol-Chi #fuori #quando #andrà - trashmouth_17 : RT @yleniaindenial: lol - chi firma per la super league è fuori - pietromichi : @Toccoditacco10 È il nuovo Lol, 12 squadre chiuse in una stanza per 48 ore, vince chi non ride -